بقيمة 25 مليون دينار كويتي.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع طريق عرضى 4

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق عرضى 4 " ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2011. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت.

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