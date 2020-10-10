ضمن مبادرة «حياة كريمة».. سعفان يسلم 10 عقود عمل لذوي القدرات الخاصة

قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة محافظة جنوب سيناء ، حيث كان في استقباله اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ، وقام بتوزيع 10 عقود عمل لذوي القدرات الخاصة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 بمحافظة، استيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم ، وذلك بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية.

وقال الوزير "إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، لافتا إلي استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة ، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

أكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ووعد الوزير استمرار تقديم الدعم والمساندة لأصحاب القدرات الخاصة، والاهتمام بتدريبهم وتشغيلهم، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم ومهاراتهم العملية بالتدريب من خلال 38 مركزا ثابتًا تابعة للوزارة بالمحافظات ، فضلا عن وحدات التدريب المتنقلة، وذلك للتدريب علي المهن التي يرغبون اثقال مهاراتهم وتتناسب مع قدراتهم، كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة.

وكان وزير القوي العاملة قد قدم في بداية كلمته خالص الشكر للمنشأت التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف هذه الفئة خلال الفترة الحالية.