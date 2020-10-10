خلال فترة كورونا.. تقرير دولي: مصر الأولى بالشرق الأوسط وغرب آسيا فى دعم المرأة

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن عميق فخرها وسعادتها بما جاء في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة قد وصلت الى ٢١ إجراءً، وهو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة، وذلك منذ بدء الأزمة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن تقرير الأمم المتحدة أكد أن مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19، كما تضمن التقرير ملحقا يلقي الضوء على تفاصيل دولتين هما مصر وجورجيا.



وأوضحت أن التقرير أثنى على جهود مصر في هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر تعد هي الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا التى قامت باتخاذ تدابير شاملة في الثلاثة مجالات المشار إليها في التقرير، وهى الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسيبدأت التحرك الفورى لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، حيث إن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها.

وأشارت إلى أن ورقة السياسات تضمنت تحليلا للوضع القائم، وتقديم عدد من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد ريادة مصر في المنطقة واهتمام الدولة بمراعاة احتياجات المرأة ومساندتها خلال جائحة كوفيد -١٩، وهو ما يدل على حجم المكانة التى تتمتع بها المرأة المصرية وأهمية دورها فى المجتمع والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذي تتلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يؤكد دائما في جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها.

يذكر أنه من أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19 والتى وردت في تقرير الأمم المتحدة، قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، مع إضافة 100،000 أسرة أخرى في الميزانية للسنة المالية 2021، وتستهدف البرامج بشكل رئيسي النساء المعيلات لأسر، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قامت بمنح النساء الحوامل، أو أولئك الذين يرعون طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الإغلاق، كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها.

كما جاء في التقرير قيام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بتجميع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات لكي يتم بيعها للأفراد، وذلك ضمن مشروع "المشغل"، بالإضافة إلى توفير مراكز استضافة للسيدات وخطوط ساخنة لاستقبال شكوى السيدات وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسي للسيدات في مختلف المجالات.