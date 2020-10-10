البابا تواضروس يدشن مذبحي كنيسة مارجرجس الشاطبي بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.

ودشن البابا تواضروس الثانى مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيسي على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الآخر على اسم الشهيد مارمينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس.

كما قام قداسة البابا تواضروس الثاني بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة وهو القس موسى مينا، وازاح اللوحة التذكارية الخاصة بالافتتاح.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد وصل الكنيسة صباح اليوم وكان في استقباله عدد من أحبار الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

شارك في الصلوات من الآباء الاساقفة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية و شمامسة وشعب الكنيسة.