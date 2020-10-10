مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي بتسيير 60 رحلة جوية

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم، السبت، أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي.



ومن المقرر أن تسير مصر للطيران اليوم، السبت، 60 رحلة جوية بمعدل رحلة إلى كل من بغداد، أكرا ، لاجوس، تونس، لندن، أثينا، مدريد، باريس، نيويورك، ميلانو، فرانكفورت، جنيف، أبوجا، أمستردام، بروكسل، كوبنهاجن، موسكو، برلين، فينا، ميونخ، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، بالاضافة إلى 3 رحلات إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، بيروت، و13 رحلة داخلية بمعدل 5 رحلات جوية إلى الغردقة، و4 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الأقصر، ورحلة جوية إلى كل من طابا، وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.