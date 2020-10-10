الجالية المصرية بسويسرا تحتفل بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر

نظمت جمعية المصريين فى سويسرا، احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بمقر البعثة المصرية فى جنيف، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس الوفد الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، ومحمود عبدالنبى فضل، رئيس الجمعية، وفريد موسى، وجمال حماد، ومحمد البطوط، أعضاء الجمعية، وأبناء الجالية المصرية وشباب من الجيلين الثانى والثالث.





فى بداية الاحتفالية رحب السفير علاء يوسف، برموز الجالية وأبناء الجالية المصرية ببيت مصر، لحضورهم للتهنئة بانتصارات أكتوبر.

وبعث يوسف، بالتحية للقوات المسلحة المصرية، لتضحياتهم التى يقدمونها كل يوم فى ملحمة جديدة من الجيش المصرى، قائلاً: "إننا نقف أمام هذه التضحيات بإجلال شديد فى ذكرى نصر حرب أكتوبر"، متابعًا: "السادس من أكتوبر ذكرى عظيمة على قلب كل مصرى تذكرنا بصفحة ناصعة البياض من تاريخ مصر، تجعلنا جميعا نجتمع على قلب رجل واحد ونعمل كل ما فى وسعنا لتحقيق مصلحة بلدنا".

وأعرب رئيس الوفد الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، عن سعادته بالجيلين الثانى والثالث من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، متمنيا لهم دوام التقدم.

كما أعرب عن شكره لجمعية المصريين فى سويسرا وللأمانة العامة فى جنيف، على الجهد المبذول، قائلاً: "دوركم لا يقل على الإطلاق عن البعثة المصرية فى جنيف"، مشددًا على أن البعثة بكامل تمثيلها فى خدمة أبناء مصر دائما ومساعدتهم، كما حث الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وهنأ محمود فضل، رئيس جمعية المصريين فى سويسرا، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة والشعب المصرى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مضيفًا: "القوات المسلحة مصنع الأبطال، الذين قدموا وما زالوا يقدمون دماءهم وأرواحهم فداءً للوطن ولأرض مصر الطاهرة، والذين عبروا بنا من النكسة إلى النصر".

ودعا رئيس جمعية المصريين فى سويسرا، الله أن يحفظ شعب مصر من كل سوء، وأن يحفظ جيش مصر درع الوطن، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والرفعة والتقدم والازدهار.

كما هنأ كل من فريد موسى، وجمال حماد، ومحمد البطوط، الرئيس السيسى، والقوات المسلحة بهذه المناسبة.