إنفوجراف.. توجيهات الأوقاف للأئمة قبل انتخابات النواب

وشددت الوزارة، على الأئمة بأن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة فى أى حملة انتخابية أول الدعاية لأى مرشح تحت أى ظرف من الظروف وبأى صورة من الصور. وتنتهى اليوم السبت، الفترة الزمنية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لتسجيل المصريون بالخارج بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، ليتسنى لهم التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد. وألزمت الهيئة كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

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