محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد

وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسى، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة وتوافر المطهرات.
وأضاف عطية، أنه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة، كما سيتم عمل مسح حرارى للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة.
ولفت مدير المديرية، إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.
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