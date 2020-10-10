سعفان: نعمل على نشر ثقافة السلامة المهنية للحفاظ على رأس المال البشرى

وقام الوزير بمنح كأس و5 دروع، فضلًا عن 5 شهادات تقدير للمنشآت المتميزة فى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المشاركة فى الأسبوع، وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، وسمير رشوان، مدير عام فندق كونكورد السلام شرم الشيخ.

وأكد وزير القوى العاملة، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، لما لها من دور كبير فى الحفاظ على رأس المال البشرى، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد، مضيفا أن تطبيق تلك المعايير أصبح ضرورة لا غنى عنها فى جميع المنشآت حفاظا على الثروة البشرية أولا ثم المعدات والمنشآت ثانيا.

وقال سعفان إن الوزارة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهنية بين أوساط المجتمع المصرى، كى تتحول إلى سلوك حياتى وواقع معاش لكل فرد فى بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هى سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أننا نسعى كى يكون لدى كل مواطن مصرى القدر الكافى والوعى اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على رأس المال البشرى والمادى، فاهتمامنا يتمثل فى الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبى العملية الإنتاجية.

وفى ختام الفعاليات قام الوزير بتسليم كأس السلامة لفندق كونكورد السلام بشرم الشيخ، وحصل على درع التميز فنادق سافوى، وكورال سى سنساتورى، وريكسوس رويال، والفيروز، والأكوابارك، كما تم تسليم شهادات تقدير للمنشآت المميزة فى تطبيق معايير السلامة والصحة وهى: فنادق استيلا دى مارى، وموفنبيك، وحياة ريجنسى، وسىبرينس سى بريز، وريف اوازيس.

ومنح الوزير شهادة تقدير لمدير مديرية القوى العاملة السابق، محمد عبد الرحمن الذى بلغ السن القانونية، وأحيل إلى التقاعد، وذلك تقديرا لما بذله من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عمله.

ومنح الوزير شهادة تقدير لكل من مطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة فنادق كونكورد السلام، وسمير رشوان مدير عام الفندق، وصبرى رزق، أمين المدير الإقليمى للفندق، والشريف إسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفندق، لجهودهم المتميزة فى تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وامتد التكريم بشهادات التقدير لكل من محمود محمد السيد، بفندق جولى فيل بننسولا، وأشرف محمد عبد المطلب، فندق دريمز بيتش، لجهودهم فى تقييم المنشآت فى أسبوع السلامة والصحة المهنية، ومحمد سمير، مدير عام فندق شارمينج إن، لتميزه فى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه أوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، أنه تم متابعة عمليات التعقيم والتطهير والرش، وحصر حالات الإصابات فى 520 منشأة يعمل بها 125 ألف عامل، فضلا عن التفتيش الدورى على 68 منشأة يعمل بها 5267 عاملا.

وفى نفس السياق لفت المهندس محمد منتصر، مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، إلى أن الأسبوع جاء هذا العام لزيادة الوعى ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى ظل الظروف التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع من انتشار جائحة كورونا، حيث بدأت المحاضرات بتقييم وتحليل المخاطر فى بيئة العمل، وكيفية عمل وإعداد تقييم المخاطر لحماية العمال من الإصابات والحوادث والأمراض.

كما تم التعرض لكيفية عمل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، وكيفية تشكيلها القانونى، فضلا عن خطة الطوارئ، والإخلاء والمستحدث فى أكواد الحريق، ثم شرح قوائم مراجعة التفتيش للحضور.