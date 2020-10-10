صور من افتتاح البابا تواضروس لـ كنيسة الشهيد مارجرجس بالإسكندرية

كما دشن قداسته مذبحى الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الثانى باسم الشهيد مارمينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس.

وقام قداسة البابا تواضورس، بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة،وهو القس موسى مينا.

كان قداسته قد وصل الكنيسة صباح اليوم، وكان فى استقباله عدد من أحبار الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

شارك فى الصلوات من الآباء الأساقفة، الأنبا بافلى، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس، الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، ولفيف من كهنة الإسكندرية، وشمامسة وشعب الكنيسة.