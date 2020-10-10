صور.. وزير القوى العاملة يسلم 10 عقود عمل لذوى القدرات الخاصة بجنوب سيناء

استقبل اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، نائبا عن خالد فودة، محافظ الإقليم، اليوم السبت، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وذلك فى إطار جولات الوزير الميدانية للمحافظات.





ووزع سعفان، 10 عقود عمل على ذوى القدرات الخاصة، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة، وضرورة استيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، وذلك بحضور أشرف علم الدين، مدير المديرية.

وقال الوزير، إن الدولة تضع أبنائها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خصوصًا بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، موضحًا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل"، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، لافتًا إلى استمرار الوزارة بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وأكد أن ذوى القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدى والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ووعد الوزير، باستمرار تقديم الدعم والمساندة لأصحاب القدرات الخاصة، والاهتمام بتدريبهم وتشغيلهم، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم ومهاراتهم العملية بالتدريب من خلال 38 مركزًا ثابتًا بالمحافظات، فضلا عن وحدات التدريب المتنقلة، للتدريب على المهن التى يرغبون إثقال مهاراتهم وتتناسب مع قدراتهم، كى يكونوا لبنة صالحًة فى بناء الاقتصاد القومى ورفع شأن الدولة المصرية.

وكان وزير القوى العاملة، قدم فى بداية كلمته خالص الشكر للمنشآت التى وفرت هذه الفرص لذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلى بلاء حسنًا فى الاهتمام بملف هذه الفئة خلال الفترة الحالية.