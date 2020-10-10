اليوم.. انتهاء فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج للتصويت فى النواب

وألزمت الهيئة كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.
وتنقسم عملية تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين: المرحلة الأولى تبدأ بخطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة من خلال الدخول على موقع الهيئة www.elections.eg.
ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل الناخب رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمى إليها وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى اليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل، وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السرى الذى يحتفظ به دون إطلاع أى شخص عليه.
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