الخشت: نظام للتعليم الذكي يتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي

تدريب مكثف لهيئة التدريس ومسئولي IT بكليات جامعة القاهرة على استخدام المنصة التعليمية للجامعة

د. الخشت: تطوير شامل لمنظومة الدعم الفنى بشريا وتكنولوجيا وتنمية المهارات لاستغلال امكانات المنصة الجديدة

المنصة تضم أنظمة متكاملة للامتحانات والمراجع العلمية وأدوات تعليمية متعددة وبرامج كشف الانتحال

الجامعة تواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيتها للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث

يبدأ مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بجامعة القاهرة، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوع، بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي IT بالكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart Cu وذلك من خلال خبراء نظام blackboard الدوليين.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أهمية تطوير منظومة الدعم الفني بكل عناصره وإمكاناته البشرية والتكنولوجية سواء على مستوى كل كلية أو على مستوى الجامعة ككل، إلى جانب تدريب أعضاء هيئة التدريس وتدريب الطلاب على استخدام المنصة والاستفادة منها واستغلال امكاناتها في تطوير مهاراتهم التعليمية.

وتتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism.

وتضم منصة جامعة القاهرة، نظاما من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كان لها السبق في إطلاق خطة التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل عام 2017، من خلال استراتيجية متكاملة تم تنفيذها بنجاح، بدأت على مستوى التحول الرقمي بميكنة الإجراءات الإدارية والخدمات الطلابية وطرق التقديم للطلاب بالمدن الجامعية والتنسيق الداخلي للكليات، مرورًا بالتربية العسكرية والكشف الطبي والتحول الكامل نحو الشمول المالي لتمتلك الجامعة مظلة ميكنة إلكترونية واسعة في كافة الجوانب والتعاملات.