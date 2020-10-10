قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت.

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