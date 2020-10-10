بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى الثلاثاء المقبل

تنطلق، الثلاثاء المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان ، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.





وتناقش الحلقة، ثانى أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهى القضية السكانية، لا سيما موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، حيث تؤدى الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل، وبيان ما يترتب على التأخر فى ذلك من آثار لا تحتمل، مع بيان الرأى الدينى بوضوح فى مشروعية هذا التنظيم التى ترقى فى مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله فى حياة كريمة. ويحضر الندوة نحو 60 إماما وواعظة فى لقاء حوارى مفتوح، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها، وذلك فى إطار اهتمام الأوقاف بسائر القضايا الشرعية والوطنية والمجتمعية.

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