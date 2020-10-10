برعاية السيسى.. الداخلية تهدى حقائب مدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا

أهدت وزارة الداخلية، حقائب مدرسية لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





حيث اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ"المناطق الأكثر احتياجا، دور الأيتام، ذوى القدرات الخاصة" على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.