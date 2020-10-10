فيديو: بعد شائعة إخوانية عن حبسها .. سامية عبدالقادر : أنا فى بيتى مع ولادى

وقالت عبدالقادر: "أنا سامية عبدالقادر محمد، صحفية مصرية، بعمل الفيديو ده عشان أرد على قنوات الإخوان الإرهابية اللى رددت إشاعات إنى اتحبست". وتابعت: "أنا متحبستش ولا حاجة واتحبس ليه، أنا فى بيتى مع ولادى وتمام جدًا، أنا مع إنجازات الدولة المصرية ومع إنجازات سيادة الرئيس وسيادة الدولة المصرية وضد أى حد يحارب بلدى وإنجازتها أو يقلل من دور الرئيس أو يقلل من دور بلدى، أنا بلدى كويسة جدًا وفى أحسن حالاتها". ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: "أرجو من الناس متسمعش أقاويل لأى حد من القنوات الإرهابية اللى بتردد أكاذيب وكلام غير جيد عن مصر، مصر بلدنا بخير وشعبها مع رئيسها ومع الحكومة وكلنا كويسين جدًا وبخير".

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