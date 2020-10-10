فيديوجراف.. رسائل مصرية واضحة خلال اجتماع عدم الانحياز

ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز تصريحات مصر أمام اجتماع عدم الانحياز: وأكد شكرى، أمام الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التى توليها مصر للحركة كونها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولى، مُشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة فى آليات العمل متعدد الأطراف والتصدى للاستقطاب الراهن فى النظام الدولى للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التى تواجه عالمنا اليوم، والتى فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التى أُسست عليها الحركة.

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