وزارة التضامن تعلن بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى 375...

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتى تشمل 143 قرية، فى 11 محافظة، مشيرة إلى أن منهم 8 محافظات فى الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع فى الوجه القبلي.

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى تمت بالشراكة مع 23 جمعية أهلية، وبتمويل بلغ قيمته 675 مليون جنيهًا، لافتة أن المرحلة الثانية من حياة كريمة تضم 232 قرية، إضافة إلى 3 محافظات جديدة، ليصل إجمالى عدد القرى 375 قرية، منوهة أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى البرنامج.

وأوضحت "القباج"، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة من المقرر ستبدأ فى أكتوبر الجاري، وذلك عقب اجتماع الوزارة مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وبالتنسيق مع وزارتى التخطيط، والتنمية المحلية التى تعمل على البنية التحتية الثقيلة، والمرافق، وأن الوزارة تركز فى المرحلة الثانية على التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر فقرًا، والتوعية المجتمعية.