مصر تدفع بأمانى أبو زيد للمنافسة فى انتخابات مفوضى الاتحاد الافريقى

قالت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، إن لجنةً الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة وقدارت المرشحين في إنتخابات الإتحاد القادمة إنتهت إلى استبعاد 64 مرشحا من المرشحين لإنتخابات المفوضين القادمة علي ست مقاعد من أصل 89 مرشحا، وأوضحت نجم - في بيان اليوم /السبت/ - أن إنتخابات المفوضيين على المقاعد الست القادمة ستجرى بين 25 مرشحا فقط من 18 دولة طبقا لقرار لجنة الأفارقة البارزين من دول هي (مصر، وإنجولا ، جامبيا ،سيراليون ، و زامبيا ، و أوغندا ، وموريشيوس ، و تنزانيا ، وجنوب افريقيا ، وإثيوبيا ، ورواندا ، وزيمبابوي ، وكينيا، ونيجيريا ، وبوركينافاسو ، وكوت ديفوار ، وموريتانيا، والمغرب) .

وأكدت المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، أن نطاق عمل تقييم لجنةً الأفارقة البارزين لا يشمل مرشح رئيس المفوضية والمرشحين لمنصب مساعد رئيس المفوضية.

وذكرت السفيرة د.نميرة نجم، أن جميع المرشحين على الثمانية مناصب، وهي رئيس المفوضية ومساعده والستة مفوضيين يجب أن يحصلوا على تصويت أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في أي دورة إقتراع من سبع دورات إقتراعات متتالية في ذات يوم الانتخاب لإعتمادهم فائزين، وإلا سيتم تأجيل الانتخابات على المنصب ويتم إعادة الإنتخابات عليه مع فتح باب الترشيح له من جديد.

وقالت نجم، إن مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبو زيد هى المرشحة المصرية للتنافس على إعادة إنتخابها في منصبها الحالي.

وتعقد الإنتخابات خلال أعمال الدورة العادية الـ ٣٨ للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الإتحاد الإفريقي في شهري يناير وفبراير القادمين قبل إنعقاد القمة الأفريقية.