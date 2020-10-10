ما لا تعرفه عن أحدث جائزة جديدة للشركة العربية للمشروعات التابعة لـ طلعت مصطفى

جاء ذلك على خلفية حصد مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – أعضاء مكتب بيكر مكنزي الدولية بالقاهرة – مؤخرًا الجائزة المقدمة من مجلة التمويل الإسلامي "إسلاميك فاينانس نيوز" في مجال القانون لفئة أسواق رأس المال.
وكرمت شركة إسلاميك فاينانس ميديا المرموقة – إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) – هذا العام 11 مكتب محاماة لإنجازاتها البارزة في مجال التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتمثلت الجائزة الممنوحة عن فئة أسواق المال شهادةً بدور مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما في تقديم الاستشارات القانونية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهي إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى (TMG) القابضة، بشأن أول إصدار للصكوك في جمهورية مصر العربية وفقًا لصيغة الإجارة المتوافقة مع احكام الشريعة بقيمة 2 مليار جنيه مصري (126,53 مليون دولار أمريكي).
من جانبه، صرح محمد غنام، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (بيكر مكنزي القاهرة): "استطاع فريق عملنا العمل خلال هذا العام على العديد من الصفقات الهامة والمبتكرة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية بشأن أول إصدار صكوك إسلامية في جمهورية مصر العربية".
وتأتي جائزة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) في مقدمة الجوائز التقديرية المرموقة في المجال القانوني المتعلق بالتمويل الإٍسلامي، والتي تعد بمثابة شهادة على الإمكانيات والخدمات التي تقدمها مكاتب المحاماة في مجال التمويل الإسلامي.
ومن المقرر عقد احتفالية تكريم الفائزين بجوائز إسلاميك فاينانس نيوز في 27 مارس 2021 بمدينة دبي، وفي 7 أبريل 2021 في كوالا لامبور.
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