بمناسبة اليوم العالمي.. الصحة تعلن نصائح لأصحاب الهمم النفسية للتعامل في زمن كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أرقام التواصل مع أطباء الصحة النفسية بالوزارة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
وأوضحت الوزارة بعض النصائح لأصحاب الهمم النفسية، في زمن كورونا وجاءت كالتالي:
- تجنب تحديد هوية أي شخص عن طريق نسبته إلى مرض كوفيد-19 ولا توصمه وادعمه لكي يتعافى سريعا.
- ابتعد عن مشاهدة أو قراءة أو سماع أخبار عن فيروس كورونا التي تسبب لك القلق والتوتر، واحصل على معلوماتك من مصادر موثوقة.
- كن داعما ومساندا لغيرك، في مساعدة الآخرين في وقت حاجتهم تحسن من نفسيتهم وتعود بالنفع على كل شخص.
- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحسن من حالتك النفسية وتقوي مناعتك.
- تواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان من خلال الأرقام.
08008880700
0220816831
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