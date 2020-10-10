شعراوى: جناح لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى معرض تراثنا

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والترايثة والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2020.





وقال شعراوى، فى بيان صحفى، إن البرنامج يشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 مترا يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية، حيث تم التنسيق مع استشارى دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والأثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتى قام البرنامج بدعمها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموى أو المنظور التجارى، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.



وأوضح شعراوى أن المشاركة ستساعد أيضاً فى ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم فى الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل، حيث يمثل تكتل التلى بشندويل 11 عارضة يعمل معهن مايقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذى يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة/ مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وهو ما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية.

وقال شعراوى، إن دعم تلك التكتلات الاقتصادية ستوفر فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشى للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (خمسة بكل محافظة) بقنا وسوهاج فى سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة أخذاً فى الاعتبار الموارد والمحددات الفنية والمادية والبشرية المتاحة بكل تكتل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن البرنامج بدأ فى تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بمحافظتى قنا وسوهاج وهى تكتل التلى بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادى من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجارى فى خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه يجرى التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية فى الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.