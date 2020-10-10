صور.. مرشح المصريين الأحرار يستمع إلى مشاكل أهالى القابوطى ببورسعيد

زار إبراهيم عشرى مرشح حزب المصريين الأحرار عن الدائرة الثانية "مناخ وزهور وجنوب" فى انتخابات مجلس النواب ببورسعيد، ووفد مرافق له من أعضاء أمانة بورسعيد، منطقة القابوطى الجديد للوقوف على أحوالهم ومشكلاتهم.





واستقبل أهالى منطقة القابوطى الجديد المرشح إبراهيم عشرى ووفد الحزب بحفاوة وترحاب وعرضوا الشكاوى من تدنى مستوى الخدمات الموجودة وحرمان المنطقة من بعض الخدمات.

وقامت لجنة خدمة المواطنين بقيادة حسن الرمال أمين اللجنة بقطاع القناة وسيناء، ببحث مشكلات المواطنين بالمنطقة والوقوف على مشكلاتهم وتفقد أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتفعيل الدور الخدمى والاجتماعى حرصا على مصلحة المواطن والارتقاء بأوضاعه، وإشراف محمد صفا أمين المحافظة.

وحصرت اللجنة مشكلات المواطنين فى عدة محاور أهمها مشكلات تخص التموين والصحة والقطاع البيطرى والمياه والخدمات العامة.

وقال إبراهيم عشرى، مرشح المصريين الأحرار الدائرة الثانية رمز كرة القدم، إن المنطقة تحتاج لتحرك قوى فى عدة اتجاهات للنهوض بمستوى الخدمات الموجودة بالفعل وإدخال خدمات جديدة من شأنها راحة المواطن والحفاظ على الإنتاج الحيوانى ورفع كفاءة انتاجه.

وأكد عشرى أن من أهداف برنامجه الانتخابى استهداف المناطق الأشد احتياجا والعمل على تطويرها والحرص على تخصيص مخصصات لتحسين مستوى الخدمات بما يتناسب مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق التى تحتاج إلى تطوير والاهتمام بالواجهات والشكل الحضارى والجمالى للحضر.

واختتم اللقاء بتشكيل لجنة من أهالى منطقة القابوطى الجديد تحت إشراف محمد الأباصيرى عشرى أمين أمانة جنوب بورسعيد، لبحث وحصر المشكلات الفردية والعامة التى تواجه أهالى المنطقة ووضع خطة لحل المشكلات المرصودة وتقسيم العمل بشكل تكاملى تفاعلى للوصول إلى النتيجة المرجوة.

ووجه المواطنين رسالة شكر بأرق عبارات الشكر والتقدير للحزب ومرشحه، مؤكدين أن أهالى منطقة القابوطى الجديد يدا واحدة مع الحزب ومرشحه.