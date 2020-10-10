هل يتسلم الأهلي درع الدوري في مباراة بيراميدز؟.. اتحاد الكرة يجيب

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة حقيقة تسليم درع الدورى للنادى الأهلى، بصفته بطل المسابقة الحالية، خلال مباراة بيراميدز المقرر لها غداً الأحد في الجولة الـ33 للدورى، بداعي أنها المباراة الأخيرة للأهلي على ملعبه هذا الموسم قبل مباراة الجولة الـ34.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تسليم درع الدورى غداً للأهلي، ويتم التنسيق حالياً لتسليم الدرع سواء فى آخر مباراة للأهلى أمام طلائع الجيش أو تسليمه فى احتفالية خاصة يتم فيها تكريم بطل الدورى وبطل كأس مصر وأفضل لاعب.

ويلتقى الأهلى مع بيراميدز فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخراً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويدخل الأهلى مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 85 نقطة، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة.

وحقق الأهلى 27 فوزاً و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة واهتزت شباكه 8 مرات، أما بيراميدز فقد فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.