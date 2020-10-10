17 أكتوبر.. القومي لحقوق الإنسان يناقش السياسة الضريبية في مصر

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، لمناقشة موضوع السياسة الضريبية في مصر وأثرها على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التعديلات التي قامت بها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له،اليوم السبت:"يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأبعاد الاجتماعية للسياسة الضريبية في مصر، والإجراءات المتخذة لحماية محدودي الدخل، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، وتقييم الإجراءات والتعديلات التي تمت في هذا الشأن".

ومن المقرر أن تتناول المائدة المستديرة المحاور التالية:

- النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية.

- تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية.

- تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية في مصر.