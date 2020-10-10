إن شاء الله تكسري الدنيا.. إدوارد يهنئ مى عمر بعيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان ادوارد الفنانة مى عمر بمناسبة عيد ميلاده ونشر صورة له معها وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق ادوارد على الصورة، قائلا " كل سنة وانتي طيبة يا اعز اخت في الدنيا وان شاء الله تكسري الدنيا في اول بطولة ليكي انا شايف انتي بتتعبي قد ايه استنونا في مسلسل #لؤلؤ .. قريبا الدراما بشكل مختلف لاول مرة في مصر".

اقرأ أيضا: وقررت الجهة المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر في أولى بطولاتها المطلقة، عرض لقطات العمل على إحدى القنوات الفضائية أوائل فبراير المقبل، بعد الإنتهاء من تصوير جميع المشاهد الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مي عمر البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية. مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام. يذكر أن إدوارد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎ ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر.

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