مطار القاهرة: وصول وسفر 221 رحلة جوية اليوم على متنهم 25 ألف راكب

يشهد مطار القاهرة الدولي، معدلات تشغيل عالية على مدار اليوم السبت، حيث يتم تتسير نحو 221 رحلة جوية ما بين رحلات وصول وسفر على متنها قربة 25 ألف راكبا، حيث يستقبل المطار 110 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 13567 راكبا، كما يغادر 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11993 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.