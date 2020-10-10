صور.. وزير الأوقاف يزور معرض مكتبة معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وسامى الشريف العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأشرف بهجت رئيس حى المنتزه، وعدد من الحضور، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى.

وأشاد الحضور، وفقا لبيان صحفى، بعمق التناول العلمى مع يسر أساليب الصياغة لإصدارات وزارة الأوقاف، وأن هذه الإصدارات رائدة فى مجال تجديد الخطاب الدينى ونشر الفكر الوسطى المستير ومحاربة الأفكار المتطرفة.

من جانب آخر وعقب انتهاء المحاضرة الثقافية، أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخًا من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير لكل من اللواء أشرف بهجت، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، والدكتور سامى عبد العزيز.