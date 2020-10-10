غدا.. مصر للطيران تسير 40 رحلة جوية لما يقرب من 3800 راكب

وذكرت مصر للطيران - فى بيان أصدرته اليوم السبت - أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من: (واشنطن، بغداد، باريس، أمستردام، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، برلين، إنجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، أبوجا، أبوظبي، الرياض، المدينة المنورة).

وأضافت أنه سيتم تسيير أيضا 4 رحلات إلى جدة، و3 رحلات إلى الدمام، ورحلتين إلى كل من "إسطنبول، دب"، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى.