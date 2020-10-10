وذكرت مصر للطيران - فى بيان أصدرته اليوم السبت - أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من: (واشنطن، بغداد، باريس، أمستردام، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، برلين، إنجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، أبوجا، أبوظبي، الرياض، المدينة المنورة).
وأضافت أنه سيتم تسيير أيضا 4 رحلات إلى جدة، و3 رحلات إلى الدمام، ورحلتين إلى كل من "إسطنبول، دب"، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. مصر للطيران تسير 40 رحلة جوية لما يقرب من 3800 راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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