صور.. وزير الأوقاف يوجه بسرعة توزيع العمامة الأزهرية على الأئمة

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتم خلال شهر أكتوبر الحالى 2020م توزيع عشرة آلاف زى أزهرى على عشرة آلاف إمام، ويتوالى التوزيع لجميع الأئمة تباعا ليشمل التوزيع جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالى الحالى.

كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة توزيع العمامة الأزهرية كاملة التجهيز على الأئمة وصرف مجموعة كتب من إصدارات الوزارة أو من سلسلة "رؤية" لكل إمام أو واعظة.

وصرح الشيخ صبرى ياسين، رئيس قطاع المديريات، بأن القطاع بالتعاون مع قطاع الخدمات والإدارة العامة للمخازن أعد سجلات خاصة لذلك، كما سيتم تسجيل مقاس كل من الزى والعمامة لكل إمام على حدة حتى يتم التصنيع فى جميع التعاقدات الجديدة على حسب المقاس المدون بالسجلات، وجار توزيع هذه السجلات على جميع المديريات، حرصًا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الأئمة.