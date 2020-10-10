عاجل .. القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، اليوم السبت، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (توشكى) مع الفرقاطة الإسبانية (REINA SOFIA).





وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوى، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة - لاسلكية) وتدريبات طيران بحرى بتبادل أسطح (الهل). تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأسبانية الذى يتمتع بخبرات عميقة فى هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطـقـة.

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