صور.. الزراعة: جمع وتدوير أكثر من 1.4 مليون طن قش الأرز فى 6 محافظات

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 773 ألفًا و27 فدانا، وبلغت كمية القش مليون و434 ألفًا و490 طنا، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الذى وقعه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات "الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة"، والذى يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز، أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 612 موقعًا فى 6 محافظات، وتم كبس 569 ألفًا و543 طنًا، وفرم 278 ألفًا و208 أطنان، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 411 ألفًا و636 فدانًا.

وأوضح أنه تم عمل 403 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوى، وكذلك إنتاج 389 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد أنه تم تنفيذ 990 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز فى إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية "الذرة – القطن".