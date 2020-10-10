مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمى: المواطن هو محور التنمية

وقال غنيم خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمى الدولى الثامن عشر والتى نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية "أون لاين" تحت عنوان "التحول الرقمى"، إن المواطن هو محور التنمية المستدامة، مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتحويل الخدمات الحكومية للمواطن بطرق إلكترونية.

واستعرض محاور استرتيجية الحكومة للتحول إلى مجتمع رقمى قبل عام 2025، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا جعلت شعوب العالم تتجه للعمل عن بعد، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات هى السبيل الأمثل للحد من مخاطر انتشار الوباء.

وقال إن التحول الرقمى هو محور الاقتصاد المستقبلى لأنه يمثل المستقبل للعالم بأكمله، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد العالمى وصل إلى 86.6 تريليون دولار، بينما وصل حجم الاقتصاد الرقمى فى العالم إلى 13 تريليون دولار أى بنسبة 15%.

وأوضح أن حجم الاقتصاد العربى بلغ 2.7 تريليون دولارا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمى العربى منخفض جدًا فهو لا يتجاوز 110 مليارات أى بنسبة 4%.

وأضاف أن الصين تعد من الدول الاقتصادية العظمى حاليًا، وحجم اقتصادها الرقمى 4.6 تريليون دولار أى بنسبة 33% من اقتصادها، فهى تتضاعف مرتين ونصف عن الاقتصاد الرقمى العالمى، و9 أضعاف الاقتصاد الرقمى العربى.



وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمى يمثل 15% من الاقتصاد العالمى، و4% من الاقتصاد العربي، موضحا أن أن السبب الرئيس فى تقدم الصين اقتصاديا هو أن حجم الاقتصاد الرقمى يمثل 33% من الاقتصاد الصينى.

وأوضح أن إطلاق مصر قمر الاتصالات طيبة 1، يهدف لتغطية مصر بأكملها بشبكة إنترنت قوية جدًا للدخول فى الثروة الصناعية الرابعة.

من جهته، وجه رئيس مجلس إدارة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة التحية والتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على إطلاق مبادرة التحول الرقمي، مؤكدا أن أزمة كورونا ستغير خريطة الدول الاقتصادية الكبري، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادى فى العالم خلال العقد المقبل.

وقال إن الأردن يوجد به وزارة للاقتصاد الرقمى والريادة بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسخير البيانات ذات الجودة وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، وتمكين المجتمع الأردنى رقميا لتحقيق التبنى الشامل للتحول الرقمى، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.

وأضاف لا يوجد دولة لم تتأثر بأزمة كورونا، مؤكدا أن جميع القطاعات فى الوطن العربى ستتأثر بالتبعات الاقتصادية للأزمة، وأن فرص الدول العربية فى الأزمة الحالية كبيرة فى تحقيق التكامل الاقتصادى صناعيا وتجاريا والتوجه نحو إفريقيا واستغلال المزايا الجغرافية والاتفاقيات التجارية والعلاقات المتميزة، فضلا أن هناك فرص استثمارية كبيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف المجالات ومنها مجال الأدوية وقطاع التكنولوجية خاصة فى المشروعات الزراعية الحديثة والتحول الرقمى لكافة الخدمات.

بدوره، قال الدكتور محمد عبد العظيم القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية إن التحول الرقمى أصبح حقيقة فى مجتمعنا الحالى، مشيرا إلى أن التحول الرقمى هو الاستثمار فى الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذرى فى طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقنى الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.

وأضاف أن التحول الرقمى ويوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذرى فى خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وانتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

من جهته، قال الدكتور علاء الغرباوى وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقرر المؤتمر أن المؤتمر تستمر جلساته ليومين بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر ومختلف الدول العربية، ويعقد تحت رعاية وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش خلال جلساته عددا من المحاور حول آليات التحول الرقمى على مختلف المستويات الحكومية وأجهزة الدولة والجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وكذلك الاقتصاد الرقمى وموازنة الدولة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الرقمى وتقييم فاعلية الخدمات الحكومية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المؤتمر يستعرض دور التحول الرقمى فى خدمة مشروعات ريادة الأعمال والتكنولوجيات، والتحول الرقمى فى قطاعى المال والأعمال، وفى مجال النقل الدولى واللوجيستيات، ويناقش الاتجاهات العالمية الجديدة التى تتبناها الدولة والعالم للارتقاء بالخدمات الحكومية للمواطنين.