تمهيدا لإنشاء مركز تدريب مهني.. سعفان يتفقد الأرض المخصصة للقوي العاملة بشرم...

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت ، في إطار زيارته لمحافظة جنوب سيناء ، الأرض المخصصة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وذلك تمهيدا لبناء مركز تدريب مهني تابع للوزارة عليها.

وأوضح الوزير أنه من المخطط إنشاء مركز تدريب فندقي لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل نظرا لطبيعة المحافظة السياحية ، فضلا عن إنشاء مركز تدريب مهني آخر على المهن التي تخدم قطاع السياحة خاصة تعليم اللغات المختلفة.

رافق الوزير خلال التفقد، اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ، وأشرف علم الدين مدير المديرية