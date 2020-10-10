إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الأسبوع الجارى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن مكتب التنسيق يواصل فرز رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب لإعادة توزيع الطلاب وفقا لرغباتهم وفى حدود القواعد المنظمة للتحويل المناظر والغير مناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وقال السيد عطا إن إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وكذلك أمام الطلاب المرشحين خلال المرحلتين الأولى والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب خلال الأسبوع الجارى. وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالى، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الشعبة العلمية 108274، و74190 طلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 182464 . وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن عدد الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة، للكليات الجامعية من الشعبة العلمية سجل 83667، والشعبة الأدبية 22092 بإجمالى 105759، وبلغ عدد الطلاب المرشحين للمعاهد التابعة الوزارة فى الشعبة العلمية 20627، والشعبة الأدبية 50516 بإجمالى 71143، ويكون إجمالى عدد الطلاب المرشحين للكليات الجامعية والمعاهد من الشعبة العلمية 104294 وعدد المرشحين للكليات والمعاهد من الشعبة الأدبية 72608، وبالتالى يكون مكتب التنسيق انتهى من ترشيح 176902 من طلاب المرحلة الثالثة.

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