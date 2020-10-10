الصحة تحذر من موجة كورونا الجديدة في الشتاء.. وتوفير 2.5 مليون جرعة من التطعيمات

أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة للوقاية من عدوى كورونا خاصة مع قدوم فصل الشتاء، مؤكدة أن مصر لاتزال فى الموجة الأولى من إصابات كورونا والتى اجتاحت العالم قبل 8 أشهر.

وفي الموضوع أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن قدوم فصل الشتاء ومع برودة الجو تزداد سبل انتشار العدوى للأنفلونزا والكورونا بمعنى أن المناخ البارد يجعل الاسر تغلق النوافذ ويكثر التقارب وبالتالى يوجد زحام ومن هنا تنتشر العدوى وتابع : متوقع أن ترتفع الإصابات فى الشتاء.

وأضاف عبد الفتاح، أن الشخص المصاب بكورونا يمكن أن يتسبب فى عدد كبير من المواطنين إذا لم يكن هناك ارتداء للكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتطهير والتعقيم المستمر مضيفا أن الدولة تنبأت سريعا إلى وجود تحدى كبير بين تشخيص الأنفلونزا والكورونا فقامت بتدريب الأطباء على التفرقة بينهم وأيضا قامت بتحديث البرتوكولات العلاجية لكل من الكورونا والأنفلونزا.

وأوضح عبد الفتاح، أن الدولة وفرت 2.5 مليون جرعة لقاح للأنفلونزا ويتم ضخهم تباعا فى الأسواق ومنافذ الوزارة، مؤكدا أنه سيتم تطعيم الفريق الطبى بالمستشفيات منعا من عدوى الأنفلونزا، مضيفا أن التجارب السريرية حاليا مستمرة لتجريب اللقاح الذى لم يثبت له أى آثار جانبية حتى الآن، وأن اللقاح الخاص بالأنفلونزا آمن للغاية ويغطى أكبر أنواع سلالات الفيروس وأشدها خطورة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن هناك عدد من الموانع للتطعيم بالأنفلونزا أولها الذين يعانون من حساسية تناول البيض والأطفال الأقل من 6 أشهر والذين حدثت لهم تأثيرات بعد تناول اللقاحات بالإضافة للذين يعانون من متلازمة الشلل الرباعى.

ومن جانبه كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور حسام حسنى مسعود، ارتفاع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى أكثر من 94 %.

وأضاف حسنى، أن نسبة إشغال مرضى كورونا فى المستشفيات أصبحت لا تزيد عن 10%، مؤكدا أن وزارة الصحة اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة أى موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.