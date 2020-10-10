خلال تفقده مكتب عمل شرم الشيخ.. سعفان يوجه بسرعة التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني لتسهيل التعامل مع الجمهور.. صور وفيديو

تفقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، في إطار زياراته الميدانية للمحافظات، مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، بمحافظة جنوب سيناء، حيث تابع منظومة التحول الرقمي الكامل للمديرية، موجها بضرورة استكمال حوسبة جميع الأنشطة بالمديرية، في إطار تحركات الحكومة استعدادا لانتقال الوزارات تباعا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الوزير ميكنة التشغيل بالداخل فيما يتعلق بتسجيل راغبي العمل ، واستخراج كعب العمل ، وتسجيل طلبات العمل، واستخراج الرقم السرى للمنشآت لتسجيل طلبات العمل والترشيح عن طريق الموقع الإلكتروني.

كما تابع ميكنة علاقات العمل فيما يتعلق بتسجيل شكاوى العمل للأفراد والمنشآت ، وتسجيل حالات الإغلاق ، فضلا عن تسجيل بيانات قياس مستوى المهارة ، وتسجيل بيانات مزاولة الحرفة.

ووجه وزير القوي العاملة بسرعة بدء التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد بالمديرية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني وذلك في غضون شهر علي أكثر تقدير، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل المديرية، وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، مما يساعد علي حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف سعفان أنه يجري حاليا استكمال التحول الرقمي في باقي مديريات القوي العاملة التابعة للوزارة علي مستوى المحافظات ، وذلك على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات.

ورافق الوزير خلال تفقد مكتب عمل شرم الشيخ اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة ، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.