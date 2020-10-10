بحلول 2030.. 1.3 تريليون دولار مساهمة شبكات الجيل الخامس في الناتج المحلي العالمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف تحت اسم "رقم صحيح" حول الحجم المتوقع للمساهمة الصناعية لتقنيات شبكات الحيل الخامس في الناتج المحلي الاجمالي العالمي لافتا ان المساهمة المتوقعة 1.3 تريليون دولار. وقال المركز ان هناك دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز عن الأثر الاقتصادي لحالات الاستخدام الممكِّنة لشبكات الجيل الخامس في الصناعات. واضاف المركز ان الدراسة اشارت إلى أن هذه التقنيات ستسهم بـ 350 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025، وسترتفع إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2030.

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