متحدث الرى: فيضان النيل هذا العام عال.. وجار التعامل معه

وأوضح محمد السباعى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى بيان صحفى نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن الاجتماع عقد بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وقال إن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه فيضان عالٍ وجارى التعامل معه طبقاً للسيناريوهات الموضوعة، حيث تشير بيانات الرصد إلى استمراره حتى منتصف نوفمبر القادم.