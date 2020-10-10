محافظ كفر الشيخ يوجه بإنهاء أعمال الرصف قبل حلول الشتاء

وجه جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم السبت، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل حلول موسم الشتاء، وتوسعة الشوارع سواء شارع نبوى المهندس أو إبراهيم المغازي، تيسيراً على المواطنين، مشددا على انه لن يسمح بالتعدى على الشوارع من قبل أصحاب المحال.





كما وجه المحافظ بالتأكد من تغطية البلاعات وتطهير بيارات الصرف الصحى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء . جاء ذلك خلال مباشرته لحملة إزالة الإشغالات بعدد من شوارع المحافظة بشرق مدينة كفر الشيخ، لاسيما بشارع المصنع، والمنطقة المجاورة والمحيطة بمركز الكبد وبشارع المستشفى العام ومنطقة الزهراء، وقرر المحافظ على إثر الحملة غلق عدد من المحال ، لتعديهم على الشارع العام .

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