طب الإسكندرية تشارك فى تنفيذ برنامج الجينوم المصرى

قال الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة ممثلة فى كلية الطب شاركت فى تنفيذ مشروع "الجينوم" المرجعى للمصريين إذ بدأ قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية فى وضع النواة للمعامل والأجهزة والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.





وأضاف جابر، فى تصريح صحفي، أن هذا المشروع يأتى ضمن المشروعات التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى لتحديد أولويات البحث العلمى لمرحلة ما بعد كورونا فى نهاية شهر يوليو الماضى، وقد تم تشكيل لجنة من خبراء دوليين لدراسة وتقييم المقترحات المقدمة.

وقد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الثلاثاء الماضى، موافقة مجلس أكاديمية البحث العلمى، على البدء فى تنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين ضمن الخطة التنفيذية للأكاديمية عن العام المالى 2020 - 2021.

وقال الدكتور عبدالغفار"إن برنامج الجينوم المصرى هو أكبر برنامج بحثى تتبناه الوزارة فى تاريخها، ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى، وسوف يكون حجر الأساس للطب الشخصى والدقيق ومحور الأبحاث فى المجال الطبى خلال العقد القادم".