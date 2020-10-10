محافظ كفر الشيخ : تلقينا أكثر من 71 ألف طلب تصالح بقيمة 361.791 مليون جنيه

أعلن جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،اليوم السبت، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبى التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35 % لـ 50 % ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن .





وأضاف المحافظ، فى تصريح له اليوم، أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية " محليات " ، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25 % من خلال كارت الفيزا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين . وأوضح المحافظ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 71 ألفا و770 طلبا، كما أن قيمة المبالغ التى تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 361 مليون و791 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .

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