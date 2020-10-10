صور.. إجراء منظار جراحى لقطع بالرباط الصليبى بمستشفى فاقوس النموذجى

أجرى الفريق الطبى بقسم جراحة العظام بمستشفى فاقوس النموذجى، عملية جراحية عاجلة ومتقدمة، لسيدة تبلغ من العمر 35 عاما، تعانى من قطع كامل بالرباط الصليبى الأمامى، وتم عمل ترقيع كامل بالرباط الصليبى الأمامى باستخدام المنظار الجراحى.





شارك فى إجراء العملية الدكتور محمود عبده يوسف، والدكتور محمد شلتوت، والدكتور هيثم عبد المنعم أخصائى جراحة العظام، والدكتور إبراهيم توبة طبيب التخدير بالمستشفى، حيث إن الحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. وأشارت مديرية الصحة بالشرقية إلى أن إجراء العملية، يأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ورفع الأعباء عن المريض المصرى، واستمرارا لنجاح منظومة العمل بإدارة العلاج على نفقة الدولة، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة. وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى والفريق الطبى المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

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