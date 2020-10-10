الشرقية تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد فى 4 آلاف و600 مدرسة

استعدت محافظة الشرقية لبدء العام الدراسى الجديد فى 4 آلاف و600 مدرسة موزعة على 20 إدارة تعليميةـ حيث تم الانتهاء من حركة التنقلات والترقيات وإعداد قاعدة بيانات كاملة بعدد المدارس والفصول وإجراء هيكلة شاملة فى جميع الإدارات التعليمية للاستفادة من الطاقات المعطلة لسد العجز فى عدد من المواد الدراسية.





وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال اجتماعه مع على رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بالنظام الدراسى الجديد وأن يتم تزويد جميع المدارس الثانوية بشبكة الانترنت والالتزام بتحية العلم فى جميع المدارس لغرس روح الوطنية فى نفوس الطلاب وتخصيص الحصة الأولى للحديث عن الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما طالب المحافظ بضرورة معالجة أى قصور فى شبكات المياه والصرف الصحى ومنع تواجد الباعة الجائلين حول المدارس وتحرير محاضر ضدهم.

من جانبه، قال رمضان عبد الحميد وكيل أول الوزارة إنه تم تزويد المدارس بالمطهرات والكواشف الحرارية لفحص الطلاب يوميا وعزل أى طالب يشتبه فى إصابته فى حجرة العزل المخصصة بكل مدرسة لحين حضور ولى أمره، كما تم التشديد بعدم السماح بدخول الطلاب دون ارتداء الكمامات الخاصة به والتنبيه على كل طالب بإحضار أدوات النظافة الخاصة به وتطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الفصول.

وأشار إلى أنه تم توزيع الملصقات التى تتضمن الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والفيروسات وخاصة فيروس "كورونا " للحفاظ على الصحة العامة للطلاب .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط فى المدارس وأن يتم تسليم الكتب الدراسية دون التقيد بسداد المصروفات التى تتم إلكترونيا من خلال المنافذ المعتمدة ، كما تم التشديد على سرعة تشكيل مجموعات التقوية والتعاقد مع المدرسين ذوى السمعة الطيبة والكفاءة لجذب الطلاب لها.