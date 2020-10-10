صور.. صحة الشرقية: قدمنا الخدمة الطبية لـ 3 ملايين مواطن بمبادرة الرئيس

صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى وعلاج الأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدى، قدمت الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية حتى الآن.





وبلغ متلقى الخدمة بالمبادرة الأولى أكثر من 1.7 مليون مواطن، والمبادرة الثانية 1.3 مليون سيدة، بدعم وتوجيهات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضاف "مسعود" بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، قدمت خلال 22 يوم منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، الخدمة الطبية لعدد 1772519 مواطن ومواطنة بالمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن.

وأشار مسعود إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتى تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة، ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، قدمت الخدمة الطبية لـ 1299138 سيدة بمحافظة الشرقية حتى الآن، موضحا أن محافظة الشرقية تأتى ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

وبين أن المبادرة تستهدف الفحص الطبى على جميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة "من 18 : 25 عاما، ومن 25 : 35 عاما، وأكثر من 35 عاما"، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبى والفحص، من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجى، مضيفاً أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها.

كما تم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، والتأكيد على الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوى، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبى والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.