علق الفنان أحمد فهمى على المشاجرة التى حدثت بينه وبين شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق ونشر فهمى تدوينة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال: تحذير من أحمد فهمى لـ شيكابالا بسبب الأهلى .. و على معلول يعلق على مباراة تونس والسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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