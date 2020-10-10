اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الأحد/ طقس مائل للحرارة نهارا، مع وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه

.البحرى، لطيف ليلا

ويكون الطقس نهارا حارا على جنوب سيناء ونشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، حار على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح المعتدلة تنشط أحيانا، ويكون معتدل ليلا على

جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتظهر شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء

، مع توقع سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويتاثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوى بينما يتاثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

الإسكندرية 28 21

وادى النطرون 30 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 30 19

بورسعيد 29 24

دمياط 28 24

الزقازيق 30 23

المنصورة 29 22

الاسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 28 23

رفح 29 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 17

نويبع 34 26

طابا 30 22

كاترين 33 16

الطور 36 23

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 33 22

بنى سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 25

ادفو 43 24

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 36 28

ابو رماد 35 27

حلايب 33 29

رأس حدربة 35 26