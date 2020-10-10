عاجل.. الرئيس السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها، آخذاً فى الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصراً حيوياً فى الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل فى مشروعات شبكة الطرق والكبارى الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور لربط المدن الرئيسية فى الدلتا، وكذا إنشاء عدد 15 كوبرى علوى على الرياح البحيرى من القناطر الخيرية إلى النوبارية، والتى تهدف إلى سلامة عبور الأهالى لمجرى نهر النيل بدلاً من الوسائل والمعديات البدائية غير الآمنة.

كما تم استعراض تطورات العمل برفع كفاءة محور التعمير الساحلى الذى يربط الإسكندرية بالساحل الشمالى، وكذلك شبكة الطرق المحيطة بمنطقة برج العرب، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير محور التعمير وفقاً لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظراً لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالى.

وعرض وزير النقل المشروعات الخاصة بشبكة المحاور الرئيسية المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة.

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بالتنسيق بين وزارة النقل والجهات المعنية بحيث تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على على ضفتى وادى النيل الدولة ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع وإنشاء كيانات تساهم فى استراتيجية زيادة رقعة الأراضى الزراعية.

كما عرض كامل الوزير مستجدات الموقف الخاص بالقطار الكهربائى السريع، الذى سيربط مدينتى العين السخنة والعلمين بطول 430 كم، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير عدد من الموانئ فى مصر، خاصةً دمياط والاسكندرية والدخيلة والمحاور الرئيسية المؤدية إليها.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذى لمجمع "المنصورة بلازا"، والذى يتكون من مجموعة مشروعات سكنية وتجارية وثقافية وترفيهية تقام على الأراضى التابعة لهيئة السكك الحديد بمدينة المنصورة، لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل وتقديم افضل خدمات للمواطنين.