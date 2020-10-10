صور.. صحة الشرقية: الكشف على 931 مواطنا فى قافلة طبية بالفرايحة

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وكانت القافلة قد انطلقت الخميس الماضى، واستمرت لمدة يومين متتاليين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
وأقيمت القافلة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة فى المناطق النائية بالمحافظة.
واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى: "نساء وتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل".
كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، فيما شهدت القافلة خلال اليومين توقيع الكشف الطبى المجانى على 931 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 55 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.
كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.
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